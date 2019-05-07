دُرة زروك تخطف الأنظار منذ الإطلالة الأولى في مسلسل “الحرملك”

متابعة بتجـــــــــــرد: بدأ شهر رمضان المبارك ومعه انطلقت مسلسلات الـLBCI والـLDC وهي باقة من أقوى الأعمال الدراميّة وأضخمها.

وكان المشاهد على موعد مع هذه المسلسلات الضخمة وأبرزها كان مسلسل “الحرملك”، الذي يعيدنا الى القرن التاسع عشر، وتحديداً الى المرحلة التاريخيّة التي بدأت فيها الدولة العثمانيّة تتفكّك.

ويقدم هذا العمل إحدى أجمل القصص الروائيّة المشوّقة، ضمن بناء درامي مُتقن، وروعة إنتاجيّة وإخراجيّة، تُضاهي أضخم المسلسلات التركيّة.

وخطفت الممثلة دُرة زروك الأنظار في إطلالتها حيث أظهرت أن شخصية حنّة في المسلسل هي شخصية “منتقمة عنيدة التي لا تفرط في حقها”.

ونشرت دُرة زروك صورة لشخصيتها حيث وجهت معايدة لجمهورها في هذا الشهر الفضيل.