حارة الضبع الشامية تتحول إلى رماد بعد القصف الفرنسي…

متابعة بتجــــــــــرد: افتُتح مسلسل باب الحارة بالموسم العاشر بالقصف الفرنسي على حارة الضبع الشهيرة الأمر الذي حول الحارة إلى رماد. تظهر أول مشاهد الحلقة المنتظرة القصف المبرح على الحارة بالإضافة إلى تهجير الأهالي إلى الحارات المجاورة. “باب الحارة 10” من تأليف وسيناريو وحوار مروان قاووق وإخراج د. محمد زهير رجب وإنتاج قبنض للإنتاج والتوزيع الفني والتلفزيوني، بطولة كل من نجاح سفكوني، سلمى المصري، رنا أبيض، مرح جبر، نظلي الرواس، علي كريّم، تولين البكري، هدى شعراوي، رامز الأسود، يامن الحجلي، تيسير ادريس، أمانة والي، زهير عبد الكريم، جلال شموط، عادل العلي، صالح الحايك، أماني الحكيم، قاسم ملحو، جمال العلي، محمد الشماط، طارق مرعشلي، وسيم الرحبي، جوان خضر، أمية ملص، أيمن بهنسي، علاء قاسم، فاديا خطاب، فاتح سلمان، وغيرهم.

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