ماذا قال صلاح الكردي عن تعاونه مع شيرين عبد الوهاب بشارة “يا بتفكر يا بتحس”؟

متابعة بتجـــــــــرد: يعيش الفنان اللبناني صلاح الكردي حالة من النشاط الفني، بعد نجاح أغنيته الأخيرة للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب “يا بتفكر يا بتحس” وهي من كلمات علي المولى وتوزيع جيمي حداد، التي تعد تيترًا لمسلسل “خمسة ونص”، الذي تقوم ببطولته الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، وتخوض به السباق الرمضاني المقبل.

عن التعاون مع شيرين يقول صلاح: “شيرين صديقتي منذ سنوات طويلة، وكنا دائماً نبحث عن عمل جيد ليجمعنا، إلى أن جاء العمل من خلال شركة (صباح إخوان)، المنتجة لمسلسل خمسة ونص”.

أما فيما يخص الصعوبات التي واجهتها شيرين في الغناء باللهجة اللبناني قال الكردي: “لم يكن هناك صعوبات كثيرة، لأن شيرين تستمع باستمرار للسيدة فيروز، وتعلمت اللهجة اللبنانية منها، كما ساهمت أنا والشاعر علي المولى في تصحيح بعض اللكنات والأحرف كي تلفظها بشكل لبناني صحيح”.

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السباق الرمضاني هذا العام يشهد على أعمال مميزة من ألحان صلاح الكردي، حيث قدم تيتر مسلسل “دقيقة صمت” غناء الفنان معين شريف اما الكلمات فكانت من توقيع علي المولى والتوزيع لمارك عبد النور ، وتيتر آخر لمسلسل كويتي “عطيتك عيوني” من كلمات الشيخ دعيج الصباح وغناء النجمة ديانا حداد.

كما وكان حقق صلاح الكردي نجاحًا لافتًا بتعاونه قبيل شهر رمضان مع النجم اللبناني نادر الأتات بأغنية “حالة فوضى” التي صدر الكليب الخاص بها مؤخرًا وحقق أكثر من مليون مشاهدة في أيام قليلة.

وستشهد الفترة المقبلة على أعمال مميزة من كلمات وألحان صلاح الكردي مع عدد من الفنانين ومنهم وائل جسار، صابر الرباعي، نوال الكويتية وأمير دندن، بالاضافة إلى أغنيات من ألحانه وكلمات علي المولى للفنانين فارس كرم وسعد رمضان، منا ويتحضر الكردي لاطلاق أغنية خاصة به بعد شهر رمضان المبارك.