"أكلناها" يجمع باسم ياخور وشكران مرتجى.. والأخيرة تظهر بلوك جديد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة السورية شكران مرتجى، عبر فيديو نشرته على إنستغرام عن أنها ستكون ضيفة الحلقة المقبلة من برنامج "أكلناها" والذي يقدمه الفنان السوري باسم ياخور.

وظهرت مرتجى في الفيديو المنشور بإطلالة جديدة ومختلفة، حيث غيّرت لون شعرها إلى الأحمر، والذي منحها شكلًا مختلفًا، وأشاد عدد من متابعيها بإطلالتها الجديدة فيما طالبها البعض بالرجوع إلى اللون القديم.

وستواجه الفنانة السورية خلال الحلقة عددًا من الأسئلة المحرجة والصعبة، والتي في حال لم تُجب عن إحداها سيحتم عليها قانون البرنامج تناول طبق يُثير الاشمئزاز.

يُشار إلى أن شكران مرتجى وباسم ياخور شكلا ثنائيًا مميزًا في عدد من الأدوار من بينها مسلسل "عيلة سبع نجوم"، " بطل من هذا الزمان"، كما شاركا سويًا في عدد من لوحات المسلسل الشهير "بقعة ضوء".

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وفي هذا الموسم تشارك الفنانة السورية بمسلسل "سلاسل دهب" إلى جانب كل من بسام كوسا، كاريس بشار، صباح جزائري وآخرين، كما تشارك بصوتها في دور الراوي بمسلسل مسافة آمان من بطول سلافة معمار، كاريس بشار، عبدالمنعم عمايري.

في المقابل تغيب مرتجى عن مسلسل البيئة الشامي الشهير "باب الحارة" بجزئه العاشر والذي قدمت فيه من خلال عدد من المواسم شخصية فوزية.