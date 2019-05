كيم وكايلي بإطلالاتٍ فاضحة في حفل ما بعد Met Gala.. وكيندال عكسهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اشتعلت هوليوود ليلة أمس الاثنين بالحفل تلو الآخر؛ إذ احتفل المشاهير بالحدث الرّئيس، ألا وهو ميت غالا، وأتبعوه بالحفلات اللاحقة في أرقى مطاعم ولاونجات هوليوود.

وبِما أنّ الحفل مُتعلّق بالأزياء، قام مُعظم المشاهير بتبديل ملابسهم استعدادًا للحفل التّالي، وكانت نجمة تلفزيون الواقع الشّهيرة "كيم كارداشيان" على رأس القائمة، حيث اختارت إطلالة استثنائية ومُلفتة للغاية.

من فُستان الكورست النيود بتوقيع Thierry Mugler الذي ارتدته في سهرة ميت غالا، اعتمدت كيم المُصمم نفسه لكن بفُستانٍ آخر عندما توجّهت لملاهي Up And Down برفقة شقيقتها كيندال وكايلي جينر، حيث ارتدت فُستان لاتكس أزرق جاء بفتحة صدر عميقة تلتها قماشة شفافة، ونسقت معه قفّازاتٍ طويلة مُطابقة للون الفُستان، وانتعلت في قدميها بوطًا عاليًا مُطابقًا أيضًا.

ولكي تكتمل غرابة إطلالتها، وضعت كيم على رأسها شعرًا مُستعارًا لونه فضّي برّاق، كما اعتمدت طلاء أظافرٍ مُطابقٍ للون الفُستان.

مشت كايلي جينر على خُطى شقيقتها الكُبرى كيم بجُرأة الإطلالة التي ارتدتها ولونها، حيث ارتدت فُستانًا شفافًا لونه أزرق، ووضعت على رأسها باروكة شعر لونها أزرق مائل للأخضر، وزيّن الرّيش إطلالتها، وأضافت المزيد إلى طولها بانتعال كعب عال شفاف.

وأخيرًا، وصلت آخر فتيات كارداشيان إلى الحفل "كيندال جينر" بإطلالة مُغايرة عمّا ارتدته شقيقتاها، فاعتمدت فُستان البليزر الأنيق، تزيّن بطبعاتٍ كرتونية، وانتعلت في قدميها كعبًا عاليًا عصري التصميم، وحملت بيدها حقيبة ديسكو لامعة.