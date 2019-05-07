غادة عبد الرازق أنجبت ابنتها في عمر الـ18 وزوجها الأخير "أصغر منها"

كشفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، أنها تزوجت لأول مرة في حياتها عندما كان عمرها 17 سنة، وهي الزيجة التي أنجبت منها روتانا، وكان عمرها 18 سنة.
وأكدت غاده خلال حلقة برنامج "عايشه شو"، أنها تزوجت مرات عديدة، وكان الزوج الأخير أصغر منها في السن، وفرق السن لا يهمها ولا تفكر فيه، المهم ان يكون الانسان الذي ترتبط به تفكيره جيد ويحبها ويخاف عليها، مشيرة إلى أنها حاليا ليست مرتبطة أو متزوجة.
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