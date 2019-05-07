محمد إمام يحاول إيقاف سيارة نقل قبل دهسها راقصة في "هوجان"

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "هوجان" لا محمد إمام وصلاح عبدالله، داخل إحدى الموالد الشعبية، حيث يطلق "بهلول الحمش"، الذي يجسده الفنان الكبير صلاح عبدالله، صافرة ليعلن عن فقرة يقدمها للجمهور فقرة "هوجان" الذي يجسد شخصيته الفنان محمد إمام.

ويظهر محمد إمام "هوجان" بعضلاته المفتولة، يمسك بحبل مربوط بسيارة نقل، محاولاً إيقافها قبل دهس الراقصة "وردة"، وتعلو هتافات الناس باسمه بعد إنقاذها، ثم يقوم بثني الحديد بيديه، ويأكل الزجاج، والمسامير، بارزاً لقوته الخارقة، ويترك "هوجان" المولد ليساعد سيدة فى إيجاد ابنها المفقود، وينجح في استعادته من عصابة "الشرنوبي" خاطف الأطفال، ويلقنهم درساً قاسياً.

ويضم المسلسل مجموعة مميزة من الفنانين المصريين مثل صلاح عبدالله ورياض الخولي وكريم محمود عبدالعزيز وميرنا نور الدين وأوس أوس وعارفة عبدالرسول وأسماء أبو اليزيد وهاجر أحمد ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى لتامر موسى، حيث أن المسلسل هو ثاني بطولة تليفزيونية للفنان الشاب محمد عادل إمام، كما أنه ثاني تعاون بينه وبين المخرجة شيرين عادل بعد مسلسل دلع بنات.

قد يهمك أيضا:الفنان محمد إمام ينشرالبوستر الدعائي الأول لمسلسله الجديد "هوجان"

محمد إمام يستعرض قصة المصارع هولك هوغان في مسلسل رمضاني