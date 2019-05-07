شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون يرفعون شعار مسلسل واحد لا يكفى فى رمضان.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دراما رمضان هذا العام، مشاركة عدد من الفنانين فى أكثر من مسلسل يتم عرضهم حالياً فى شهر رمضان، رافعين شعار عمل واحد لا يكفى، ورغم قلة عدد الأعمال المعروضة هذا العام إلا أن هؤلاء الفنانين استطاعوا التواجد فى أكثر من مسلسل، لاسيما وأنهم تلقوا عروضاً لتقديم شخصيات مختلفة فى كل عمل يشاركون فيه.

يأتى فى مقدمة هؤلاء الفنانين المشاركين فى أكثر من عمل، الفنان صلاح عبدالله صاحب النصيب الأكبر، حيث يشارك فى ثلاثة مسلسلات، الأول هو مسلسل "هوجان" بطولة النجم محمد إمام وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، ويجسد صلاح عبدالله شخصية تدعى "بهلول الحمش" والذي يرعى تربية الفنان محمد إمام منذ الصغر ويسعى بطريقة غير مباشرة لاستغلاله في عدة أنشطه مختلفة، ومع ملاحظته للقوة الخارقة التي يتميز بها إمام أطلق عليه إسم هوجان، أما المسلسلين الآخرين هما "شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبد العزيز، ومسلسل "فكرة بمليون جنيه" بطولة على ربيع.



صلاح عبدالله

وتشارك الفنانة أيتن عامر فى ثلاثة مسلسلات خلال شهر رمضان هذا العام، الأول هو "ابن أصول" للنجم حمادة هلال تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير وإنتاج شركة "سينرجى"، وتظهر خلاله فى دور مديرة شركته وبنفس الوقت زوجته ولكن دون علم أهله بهذا الزواج حتى تتطور الأحداث التى ستكون مفاجأة للجمهور، والثانى "طلقة حظ" بطولة مصطفى خاطر، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، وتجسد دور زوجة مصطفى خاطر وتشهد الحلقات حدث فى العائلة يقلب موازين المسلسل رأسا على عقبا، ويؤدى ذلك إلى دخول أيتن فى صراع طوال أحداث المسلسل، أما المسلسل الثالث الذى تظهر فيه أيتن عامر هو "شقة فيصل" مع كريم محمود عبد العزيز.



ايتن عامر

محمود البزاوى كذلك يقدم 3 مسلسلات هذا العام هم "أبو جبل" للنجم صطفى شعبان وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، إنتاج شركة "سينرجى"، و"علامة استفهام" للنجم محمد رجب، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، اضافة إلى مسلسل "الزوجة 18 مع حسن الرداد، ويتواجد الفنان إدوارد خلال موسم رمضان بثلاثة مسلسلات أيضاً هم "علامة استفهام" ويجسد فيه شخصية طبيب نفسي يقوم بمعالجة رجب من المرض النفسي، وهو "حكايتى" للنجمة ياسمين صبرى، ، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى، اضافة إلى "ولد الغلابة" مع أحمد السقا.



محمود البزاوى

ويخوض الفنان فتحى عبد الوهاب السباق الرمضانى بمسلسلين هما "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على، وإنتاج شركة "سينرجى"، ويجسد دور زوج ياسمين عبد العزيز والذى يغيب ويترك وراءه أحداثا مشوقة ومثيرة للجمهور، منذ انطلاق الحلقة الأولى، و"لمس أكتاف" بطولة النجم ياسر جلال، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج سينرجى، ويجسد دور تاجر مخدرات يدعى "حمزة" والذى يشهد صدام مع بطل العمل.



فتحي-عبدالوهاب

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وتقدم الفنانة يسرا اللوزى دور البطولة النسائية فى مسلسلين، الأول "كلبش 3" مع النجم أمير كرارة، تأليف باهر دويدار، ومن إخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، وتظهر من خلاله شخصية محللة نفسية، والثانى "قمر هادى" للنجم هانى سلامة، تألف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وانتاج شركة "سينرجى"، كما تظهر الفنانة جيهان خليل فى مسلسلين هما "علامة استفهام" للنجم محمد رجب، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وتجسد جيهان دور "مروة الشواف" فتاة فى بداية العشرينات من العمل، وهى من عائلة الشواف التى تدور حولها كل أحداث العمل الذى يعتمد على الغموض والتشويق والألغاز، و"طلقة حظ" للفنان مصطفى خاطر، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، وتؤدى من خلاله دور مختلف تماما عنها حيث تظهر بشكل فى بداية المسلسل وبشكل مختلف فى نهايته ستكون صادمة للجمهور.



جيهان خليل



يسرا اللوزى

ويشارك الفنان أحمد صلاح حسنى فى عملين هما "لآخر نفس" مع ياسمين عبد العزيز، و"حكايتى" مع ياسمين ياسمين صبرى، نفس الأمر بالنسبة للفنان أحمد العوضى الذى يظهر فى مسلسلين هما "كلبش 3" مع أمير كرارة، و"لآخر نفس" مع ياسمين عبد العزيز، أما بالنسبة للفنانة هنادى مهنى فتتواجد خلال 3 مسلسلات هم "بركة" مع عمرو سعد وتأليف محمد الشواف وإخراج محمود كريم وإنتاج سينرجى وتجسد فيه شخضية ابنة جيران عمرو سعد التى تقف بجانبه فى مشاكلة وتقع فى حبه، و"زلزال" مع النجم محمد رمضان وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر وتجسد شخصية ابنة ماجد المصرى.



احمد العوضى



احمد صلاح حسنى



هنادى مهنى

كذلك الفنانة هبة مجدى التى تشارك فى بطولة مسلسلين هذا العام هما "طلقة حظ" مع مصطفى خاطر وتجسد دور شقيقته الكبرى والتى تعمل فى مٌدرسة فى مدرسة بحارة شعبية، و"ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى، هذا بالاضافة إلى الفنانة ميرنا نور الدين التى تصور حالياً مسلسلين للعرض فى رمضان المقبل هما "هوجان" مع محمد امام وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، و"طلقة حظ".



ميرنا نور الدين



هبة مجدى

ويشارك الفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس" فى 3 مسلسلات هم، "البرنسيسة بيسة" للنجمة مى عز الدين، ومسلسل "هوجان للنجم محمد إمام، ومسلسل "الواد سيد الشحات" للفنان أحمد فهمى، بينما الفنان محمد نجاتي يظهر فى رمضان بعملين هم، مسلسل "ابن أصول" مع حمادة هلال، ومسلسل "علامة استفهام" مع الفنان محمد رجب، وجميع هذه المسلسلات من إنتاج شركة سينرجى للمنتج الكبير تامر مرسى.