شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار منزل محمد رمضان ومى عز الدين.. أحداث مشتركة فى مسلسليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان 2019 والتى انطلق عرضها أمس الاثنين، بعض القواسم المشتركة والتى اكتشفها الجمهور بعد عرض هذه الحلقات، فعدد من الحلقات لبعض المسلسلات شهدت فقدان الأبطال لأطفالهم، والبعض الآخر تعرض لحادث سواء كان مدبرا أو عاديا، ولكن فى مسلسلى "زلزال" و"البرنسيسة بيسة" كان هناك قاسم مشترك مختلف عن ذلك تماماً.

فى مسلسل "زلزال" انتهت أحداث الحلقة الأولى بانهيار منزل "حربى" – محمد رمضان بسبب زلزال 1992، وسقط المنزل بالكامل وهو بداخله بصحبة زوجته نسرين أمين وابنته، فيما نجا من ذلك ابنه "محمد" لتواجده قبلها فوق سطح المنزل واستطاع النزول بمجرد اهتزاز المنزل.



محمد رمضان فى مشهد من زلزال

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة، ماجد المصرى ونسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنا، محمود حجازى، محمد سليمان، حسام داغر، أحمد صيام، حنان سليمان، سلوى عثمان، ومصطفى منصور ويوسف عثمان، لمياء كرم، مروة الأزلى، سامى عبد الحليم، وعدد كبير من النجوم.

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أما فى أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "البرنسيسة بيسة" فانهار منزل "بيسة" الطفلة الصغيرة وبداخله والدها ووالدتها ونجت هى وخالتها فقط، إلا أن انهيار المنزل هنا جاء خلال مشهد كوميدى وهو عبارة عن عقاب لرجل بخيل للغاية وهو أحمد فتحى لا يشغل المراوح رغم حرارة الجو الشديدة وبمجرد تشغليها تهتز جدران المنزل وينهار بالكامل.

"مسلسل البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى ومشاركة أوس أوس وأحمد فتحى كضيوف شرف.