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شكرا لقرائتكم خبر عن فى حفل Met Gala ..إطلالات جابت لصحباتها الكلام.. أبرزها كيم وديون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحولت عدد من النجمات العالميات لمحط سخرية من قبل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد حضورهن أمس حفل "Met Gala " لعام 2019، والذي أقيم في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، فتم تشبيه هؤلاء النجوم باشياء غير متوقعة .
فتأتي في المقدمة نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان التي تم تشبيهها بـ " الكرواسون " وجاءت السخرية بسبب لون وتصميم فستانها ، في حين تم تشبيه سيلين ديون بـ " الباستا" و ذلك بسبب تصميم اكمام فستانها ، بينما كانت اكسسوارتات رأس ديون السبب في تشبيهها بنبات الـ " DANDELION " .
اما لاعبة التنيس سيرينا ويليام التي ظهرت بفستان باللون الاصفر فتم تشبيهها بالـ "أومليت" و هي الصور التي تم تداولها بكثافة بمجرد أن بدأ الحفل ، وعن النجمة الشابة " CHARLI XCX " ذات الـ 26 عام فتم تشبيهها بلوفة الاستحمام بسبب تصميم فستانها.
تشبية سيلين ديون بنبات الـ DANDELION
سيلين ديون
شارلي
كيم كاردشيان
ٍيرينا ويليام
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