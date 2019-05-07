شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر يقابل فتاة ليل فى أحداث الحلقة الأولى من " طلقة حظ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل " طلقة حظ" للفنان مصطفى خاطر الذى يجسد شخصية " عبد الصبور" الموظف البسيط الذى يعيش مع أسرته المكونه من زوجته " سلوى" التى تقوم بشخصيتها الفنانة آيتن عامر ولديها طفلتان و يعيش معه فى نفس المنزل شقيقاته الثلاثه ووالدة زوجته التى تجسد شخصيتها إنعام سالوسة، و يحاول عبد الصبور التهرب من الديون الذى تراكمت عليه بعد استلاف الأموال من جيرانه وأصحاب المحلات لإعالة أسرته.

وشقيقه " عبد الصبور " الرابعة التى تلعب دورها الفنانة هبة مجدى يقوم زوجها بتطليقها فتلجأ إلى شقيقها لتعيش معه فى نفس المنزل هى ونجلها لتزداد عليه الاعباء.

وخلال أحداث الحلقة الأولى يلتقى عبد الصبور بصديقه عباس الذى يؤدى دوره الفنان محمد أنور، والذى يحاول تخفيف الهموم عن صديقه عبد الصبور و يواعده بقضاء سهرة خاصة في أحد الملاهي الليلية، ليتعرف عبدالصبور داخل الملهى على فتاة تجسد شخصيتها جيهان خليل، وتصطحبه معها خارج الملهى في سيارتها، وخلال تواجدهما بالسيارة تخرج من حقيبتها مسدس لتقتل نفسها بشكل مفاجئ".

"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة مصطفى أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض على قنوات الحياة وON وDMC وCBC.