شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على بهلول.. وهوجان يقابل الحراق لأول مرة فى مسلسل "هوجان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الحلقة الأولى من مسلسل "هوجان" بقبض الشرطة عللا "بلهول" والذي يجسد دوره صلاح عبد الله وهروب "هوجان" محمد عادل إمام من الشرطة عن طريق تسلقه أحد القطارات، ليقابل "الحراق" كريم محمود عبد العزيز لأول مرة وهو الحرامي الذي خرج من السجن في بداية الحلقة ولكنه فيما يبدو ستجمعه علاقة استغلال لمهارات هوجان الذي يمتلك قوة عضلية كبيرة ليستخدمه في السرقة.

تعرض شبكة قنوات الحياة أولى حلقات مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام فى تمام الساعة 10 ونصف مساء، والإعادة 7 صباحا والإعادة الثانية 3 عصرا.

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مسلسل "هوجان" ينتمى إلى نوعية المسلسلات التى تعتمد على النجم الواحد، وهو محمد إمام، ويأخذ الطابع الكوميدى الممزوج بالأكشن، حيث يلعب فى العمل شخصية "هوجان" شجيع الشجعان، ذلك الفتى الذى يسكن فى حارة ويتمتع بعدة مواهب خارقة، منها أنه يأكل الزجاج، وبإمكانه أن يجر سيارة بمفرده، والعديد من المواقف التى تؤكد امتلاكه لتلك المواهب الخارقة.

ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".