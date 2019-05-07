شكرا لقرائتكم خبر عن بجلباب أبيض وعربة فول.. هكذا هنأ نصير شمة جمهوره بشهر رمضان الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان العراقى نصير شمة، أستاذ العود بدار الأوبرا المصرية والمشرف على بيت العود بالقاهرة، بقدوم شهر رمضان الكريم، بصورة خاصة ومميزة، وهنأ متابيعيه وجمهوره بقدوم الشهر الفضيل.

واحتفل شمة بصورة، ركب وجهه على خلفية كرتونية، إذ ظهر وكأنه يرتدى جلباب أبيض، ويحمل بيده فانوس، ويقف بجانب عربة "فول" الوجبة الأشهر فى مصر فى السحور، وبها تعليق رمضان كريم لتهنئة جمهوره.

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نصير شمة

وكان نصير شمة، قد أكد فى محاضرة سابقة له أن الموسيقى أحد أهم الهبات التى منحت للإنسان، وعندما نستمع للموسيقى فإن الأذن تعشق، والعقل يتحرك، ويبنى مخيله، فعندما كان الراديو سائدًا، كانت مخيله الناس أكبر بكثير مقارنة باليوم الذى تعددت فيه وسائل الاستماع.

وقال أن هناك أكثر من 40 نوعًا للعلاج بالموسيقى، بما فيها الأمراض الخطيرة، فعندما نسمع هذا الرقم نصاب بالصدمة على الإنجازات التى حققها الغرب، و لكن عند البحث فى الكتب وتاريخ الطب، نلاحظ أن هذا الأمر قد كان موجود قبل آلاف السنين فى بغداد بواسطة العلامة الكندى الذى كان يجرى العمليات الجراحية هناك آنذاك، بجانب فرقة موسيقية تعزف بجانبه القلب و الروح و العقل و الجسد والدم فكان العود هو أكثر آلة مرتبطة بالإنسان، فى هذه الجوانب كونه أقدم آلة موسيقية منذ العام 1350 قبل الميلاد من العصر الاكدى قبل الميلاد.