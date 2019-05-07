أحمد حلمي ينعى محسنة توفيق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
نعى الفنان أحمد حلمى عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، الفنانة الكبيرة محسنة توفيق، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.
ونشر صورة للراحلة وكتب: " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي محسنة توفيق .. وداعاً".
ورحلت النجمة الكبيرة عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز 79 عاما، وشيعت جنازتها عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.
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