"رافعة رأسي بيكي".. وفاء عامر توجه رسالة لشقيقتها اَيتن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعربت الفنانة وفاء عامر، عن فخرها بنجاح شقيقتها آيتن عامر في المسلسلات التي تشارك بها خلال المارثون الرمضاني، وهي "طلقة حظ" و"شقة فيصل" و"ابن أصول".

وكتبت وفاء عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، قائلة: "آيتن عامر فخورة أنك أختي رافعة راسي بيكي لأنك حقيقية يا أم أحلى يوسف وتيتي، والله برافو شخصيات حقيقية أحسنتي ..أختي بحبك".

يذكر أن وفاء عامر تشارك في السباق الدرامي لرمضان الجاري، من خلال مسلسل "حكايتي" بجانب الفنانة ياسمين صبري الذي يعد اولي بطولتها المطلقة.