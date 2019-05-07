بعد وفاة "بهية".. تعرف على المرأة في سينما يوسف شاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

استطاع المخرج العالمي يوسف شاهين أن يقدم صورة المرأة في أعماله السينمائية كنموذج وشكل مختلف، فقدمها ثائرة، مناضلة، قوية، متمردة.

كذلك قدمها مضحية، تحاول لمّ شمل أسرتها، وهي رمز للوطن والنضال، فكانت أبرز الشخصيات التي قدمها:

بهية.. محسنة توفيق

منذ ساعات قليلة، رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة محسنة توفيق، التي جسدت شخصية "بهية" ضمن أحداث فيلم "العصفور"، الذي دخل ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

"بهية" هي شخصية قوية، كان يرمز لمصر من خلالها، فحينما حدثت نكسة 1967، هتفت بهية: "هنحارب"، ليخرج الملايين خلفها أكثر تشبثا وإيمانا بوطن جريح بعد نكسة مريرة.

هنومة.. هند رستم

"هنومة" هي رمز للإغراء والأنوثة، رغم ارتدائها ملابس رثة مهلهلة، إلا إنها تستطيع خطف القلوب بقوة شخصيتها، وعفويتها، وجمالها، فيقع في غرامها "قناوي" بائع الجرائد، وهي تحب

"أبوسريع"، وتتم خطبتهما وهو ما يثير غيرة "قناوي"، ليخطط لذبحها.

وقدمت الفنانة هند رستم، شخصية "هنومة" ضمن أحداث فيلم "باب الحديد"، والفيلم أيضا دخل ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

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صديقة.. داليدا

رغم فارق السن بين "صديقة" و"عوكة" القرداتي، فالأخير يقع في غرامها، فهي امرأة "شقراء" جميلة، قوية، تذهب بحفيدها لرشيد للبحث عن علاج بعد إصابته بالكوليرا، وعلى الرغم من كونها "جدة"، فهي تحتفظ بداخلها بروح وأحلام الطفلة.

وجسدت شخصية "صديقة"، النجمة العالمية داليدا، ضمن أحداث فيلم "اليوم السادس"، وشاركها البطولة محسن محيي الدين.

حنان.. حنان ترك

حرص يوسف شاهين على اختيار اسم "حنان"، ليعبر عن صاحبته، فعلى الرغم من كونها شخصية رقيقة، فهي متمردة، تعتز بنفسها كثيرا، وتقع في غرام "آدم"، الذي يختلف عنها بشكل كبير، وتظل تدافع عن حبها، وتتمسك بمن تحب حتى موتهما.

وجسدت الفنانة حنان ترك شخصية "حنان"، ضمن أحداث فيلم "الآخر" أمام الفنان محمود حميدة، والفنانة نبيلة عبيد.

جميلة.. ماجدة

"جميلة" هي رمز للثورة والوطن، فيحكي الفيلم الذي دخل كذلك قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية- قصة كفاح شعب الجزائر، ضد الاستعمار الفرنسي، متجسدا في شخصية المناضلة الكبيرة جميلة بوحيرد، كما عرض الفيلم "معاناتها"، وهي كامرأة قوية تحملت التعذيب والصعاب؛ إيمانا بوطنها وبحرية واستقلال شعبها.

فيلم "جميلة" بطولة ماجدة، أحمد مظهر، رشدي أباظة، محمود المليجي، صلاح ذوالفقار، وعرض الفيلم عام 1958.

حميدة.. فاتن حمامة

تبدو "حميدة" للوهلة الأولى شخصية ضعيفة، وتحمل بداخلها قوة وحبا تجاه حبيبها، فترفض اتهامه لها بحب شخص آخر، وتظل تسانده رغم فقره، ولا تتخلى عنه.

وقدمت الشخصية سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، ضمن أحداث فيلم "صراع في المينا"، وشاركها البطولة عمر الشريف.