محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تصوير- فريد قطب وشيماء مرسي:
شيعت جنازة الفنانة الكبيرة محسنة توفيق، منذ ساعات، من مسجد السيدة نفيسة بمصر القديمة.
وحضر الجنازة من الوسط الفني، أشرف زكي نقيب الممثلين، بينما شهدت الجنازة انهيار ابنتها "عزة"، وسط حضور عدد من أقارب وأصدقاء الفنانة الراحلة.
ورحلت الفنانة الكبيرة عن عالمنا عن عمر يناهز 79 عاما، بعدما شاركت في عدد من الأعمال التي لا تنسى أبرزها "العصفور"، "ليالي الحلمية"، "أم كلثوم".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور.. انهيار ابنة محسنة توفيق في جنازتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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