أشرف زكي يكشف سبب تأجيل نقل الفنان محمد أبو الوفا لمستشفى القوات المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

يحرص الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على متابعة الحالة الصحية للفنان محمد أبو الوفا، بعد تعرضه لأزمة صحية، استدعت نقله غرفة العناية المركزة بمستشفى التأمين الصحي، في الفيوم، منذ أكثر من أسبوعين.

وقال نقيب الممثلين في تصريحات خاصة لمصراوي، إنهم لا يستطيعون نقل الفنان محمد أبو الوفا من مستشفى التأمين الصحي بالفيوم إلى مستشفى المعادي العسكري، إلا بعد استقرار حالته الصحية.

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وأوضح "زكي" أنهم ينتظرون موافقة المستشفى التي يتلقى فيها العلاج، لنقله المعادي، بعدما رفض الأطباء نقله إلا بعد استقرار حالته.

ويخضع الفنان محمد أبو الوفا للمتابعة في غرفة العناية المركزة لمستشفى التأمين الصحي بالفيوم، منذ حوالي أسبوعين إثر معاناته من ألم حاد في الصدر.

محمد أبو الوفا، حقق في الفترة الأخيرة نجاحًا كبيرًا من خلال ظهوره في عدد من المسلسلات، أبرزها "يونس ولد فضة"، "شهادة ميلاد"، "ابن حلال"، "القيصر"، "الميزان"، "الشارع اللي ورانا".