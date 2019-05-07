كشف مقربون من الإعلامية السورية الشابة، مايا كوجك، عن وفاتها اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 30 عاما في مستشفى بدمشق إثر صراع مع مرض السرطان.
وقال المخرج في القناة السورية، طارق زياد عائشة، إن ”مايا كوجك توفيت“، مقدما تعازيه لعائلتها، دون ذكر أسباب الوفاة.
وعملت مايا كوجك في قناة سوريا دراما، كموظفة ”غير مثبتة“ ودرست ”الإذاعة والتلفزيون“ في جامعة سوريا الافتراضية.
ووفقا لموقع ”إرم نيوز“ الراحلة اصيبت بسرطان في المعدة قبل مدة وكانت تتلقى العلاج إلى أن وافتها المنية اليوم الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الإعلامية السورية الشابة مايا كوجك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.