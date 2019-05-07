وفاة الفنانة المصرية محسنة توفيق بعد صراع مع المرض

توفيت صباح الثلاثاء، الفنانة المصرية محسنة توفيق، عن عمر يناهز 80 عاماً، بعد صراع مع المرض.

ونعتها وزارة الثقافة في بيان قالت فيه إن “الإبداع الدرامي فقد إحدى علاماته التي تميزت بالأداء الفني الصادق”.

وُلدت محسنة توفيق في العام 1939، وحصلت على درجة البكالوريوس في الزراعة عام 1968، واشتهرت بتعاونها الفني مع المخرج الراحل يوسف شاهين في مجموعة من أبرز أعماله، منها “اسكندرية ليه”، و”العصفور”، و”وداعاً بونابرت”، كما قدمت عدة مسلسلات رائعة منها “ليالي الحلمية” و”الشوارع الخلفية” و”أم كلثوم”.

برزت الفنانة الراحلة بدور “بهية” في فيلم “العصفور”، وأصبحت بهية رمزاً للوطنية ولمصر.

يُذكر أن الفنانة الراحلة هي شقيقة مذيعة الأطفال الشهيرة في مصر فضيلة توفيق الشهيرة بـ”أبلة فضيلة”.