كشفت بطلة سلسلة “صراع العروش” الأصغر سناً بيلا رامزي، والتي تقوم بدور ليانا مورمنت أنها بالرغم من مشاركتها في العمل، إلا أنها حتى الآن لم تشاهد أياً من مواسمه السابقة، وذلك بسبب عمرها الذي لم يتجاوز 15 عاماً، وأوضحت النجمة بيلا رامزي أن المشهد الوحيد الذي شاهدته من سلسلة الفانتازيا والدراما التاريخية، هو مشهد قتلها على يد أحد العمالقة ضمن جيش الموتى، في الحلقة الثالثة من الموسم الثامن والأخير، والتي شهدت أحداثها معركة “وينترفل” الأطول والأكثر إثارة في تاريخ الدراما التلفزيونية.
كما لفتت بيلا رامزي، صاحبة شخصية ليانا مورمنت، إحدى الشخصيات الشهيرة والمحبوبة في العمل الذي حظيت من خلاله بشهرة واسعة بين الجمهور بسبب قوة أدائها، أنها لا تزال تنتظر عامين لتتمكن من مشاهدة مسلسل صراع العروش للمرة الأولى.
كانت هذه تفاصيل خبر منع بطلة “صراع العروش” بيلا رامزي من مشاهدة السلسلة كاملة .. لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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