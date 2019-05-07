ردّت الفنانة المصرية فيفي عبده على ما يتردد بعلمها المسبق بتفاصيل المقلب، مشيرة إلى أنّها لم تكن تعلم إطلاقًا بأنّ البرنامج لرامز جلال، مستغربة من تلك المزاعم، رغم مشاهد الفزع التي ظهرت عليها، مشددة على أنّها لو كانت تعلم بأنه برنامج مقالب لم تكن لتوافق على المشاركة فيه.
وردا على انتقادات المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، لـ“السباب والشتائم“ التي كررتها خلال حلقتها في برنامج ”رامز في الشلال“، الذي يقدمه رامز جلال عبر قناة Mbc مصر في رمضان، قالت إنه ”من الطبيعي أن تسُب أي شخص يحاول التحرش بها“، لافتة إلى أن الموقف الذي وُضعت فيه أفقدها أعصابها، وفقا لـ“إرم نيوز“.
وأضافت الراقصة المصرية، أنها لم تتمالك أعصابها فضلًا عن حالة الفزع التي انتابتها؛ ما جعلها لا تشعر بما تتلفظ به، بالإضافة إلى شعورها بأنّ الشخص الذي كان يستقل القارب معها يحاول التحرش بها؛ وهو ما استفزها وانهالت عليه بالشتائم.
وعن كواليس التصوير، أوضحت أنّ إحدى شركات الإعلانات طلبت منها الذهاب لجزيرة ”بالي“ الإندونيسية الموجودة في شرق آسيا، لتصوير مشاهد دعائية للمنتج، لكنّها فوجئت بمقلب من رامز جلال.
كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده تكشف حقيقة فبركة برنامج رامز جلال.. وهكذا بررت السباب والشتائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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