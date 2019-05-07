إنجي المقدم: زرت أطباء نفسيين.. ونصيحتي لأولادي عيشوا سنكم

حلت الفنانة إنجى المقدم، اليوم الثلاثاء، ضيفة على برنامج "رسايل"، الذي تقدمه المذيعة جيهان عبدالله على نجوم أف إم، ووجهت أول رسالة لزوجها: أنها تشكره على وقوفه بجانبها وتحمله لظروف عملها وتقلباتها المزاجية، وأنه ناقد لاذع لكل أعمالها الفنية.

كما وجهت لأولادها: بأن ابنتها تشبهها بشكل كبير فى الكسل ومشتتة رغم أنها عقلانية، مثل والدها وأنها فى كل عيد ميلادها تبعث لها رسائل مكتوبة

على كارت، وتنصح ابنها وابنتها بأن يعيشوا سنهم، ويستمتعوا بأيامهم ويعملو اللى عليهم ويجتهدوا.

وطلبت منها جيهان عبدالله توجيه رسالة لأحمد السقا: فقالت "ربنا يحبب فيك خلقه وتنجح لأنك طيب وجدع، وتتمنى له الشفاء لأنه طول الوقت مصاب وعنده مشاكل كتير".

كما وجهت إنجى رسالة لمصحح اللهجة عبدالنبى الهوارى أنها تشكره لجهده الكبير

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معها فى دورها الجديد بمسلسل ولد الغلابة، لأن اللهجة الصعيدية أصعب عليها من اللغة الإيطالية، وتتمنى أن توفق فى الدور.

وأيضا وجهت رسالة للمخرج هانى خليفة: أنها حتى الآن تحصد نجاح شخصية صوفيا فى مسلسل "ليالى أوجينى" رمضان الماضى وتشكره على هذا الدور وتتمنى العمل معه مرة أخرى.

وفى رسالتها لجدتها: قالت أشكرك يا دودو اللى اتعلمته من شخصيتك الحازمة ومواجهتك للصعاب فى الحياة.

ولم تنس المقدم جمهورها، حيث أوضحت أن الجمهور هو الوقود اللى يحركها، وتتمنى أن تظل عند حسن ظنه دائما.