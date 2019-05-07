شاهد.. آسر ياسين ناعيًا محسنة توفيق: كنت بموت فيها

نعى الفنان آسر ياسين الفنانة الكبيرة محسنة توفيق، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، عن عمر

ناهز 79 عامًا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتب "ياسين" عبر صفحته قائلًا: "كنت بموت فيها في ليالي الحلمية.. وفي كل عمل أدته بإخلاص وحب شديدين.. ألف رحمة ونور عليكي يا أستاذة، يا فنانة، يا مُحِبة وعاشقة لوطنك".