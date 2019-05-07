شاهد.. نبيل الحلفاوي ينعى محسنة توفيق بكلمات مؤثرة

نعى الفنان نبيل الحلفاوي، الفنانة الكبيرة محسنة توفيق التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، عن عمر يناهز 79 عاما، وذلك عبر حسابة الرسمي علىموقع التغريدات القصير "تويتر".
وكتب "الحلفاوي" في تدوينة عبر صفحتها قائلة :"محسنه توفيق خبر حزين.. رحلت إحدى عمالقة المسرح القومي والفن.. شلال
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