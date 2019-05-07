شاهد.. نبيل الحلفاوي ينعى محسنة توفيق بكلمات مؤثرة

نعى الفنان نبيل الحلفاوي، الفنانة الكبيرة محسنة توفيق التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، عن عمر يناهز 79 عاما، وذلك عبر حسابة الرسمي على

موقع التغريدات القصير "تويتر".

وكتب "الحلفاوي" في تدوينة عبر صفحتها قائلة :"محسنه توفيق خبر حزين.. رحلت إحدى عمالقة المسرح القومي والفن.. شلال

أحاسيس ومشاعر وانفعالات أطراف أعصابها فوق جلدها.. لا أذكر أني سمعت صوتها إلا متهدجا، ربما كان هذا سببا في خسارتنا للمساحة التي تليق بها.. اختلفت أو اتفقت مع مواقفها يكفي أنها كانت ممن يدفعون الثمن لا ممن يتربحون".