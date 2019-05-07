الإعلان الرمضاني لمدحت صالح ومحمود العسيلي يقترب من الـ2 مليون مشاهدة

في توليفة فنية نادرة الظهور، اجتمع الفنان مدحت صالح، والفنان محمود العسيلي، والفنان مصطفى حجاج، في رسالة وطنية حماسية رائعةبعنوان "ابن مصر" لصالح أحد البنوك الكبرى.
واقترب الإعلان من الـ2 مليون مشاهدة، بعد طرحه
أتى الإعلان بكلمات إيجابية حماسية كتبها الشاعر: أمير طعيمة، ألحان: محمود العسيلي، توزيع: علي فتح الله.
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