الثلاثاء.. سهرة رمضانية تحييها دينا الوديدي بدار الأوبرا

تستقبل دار الأوبرا المصرية، المطربة دينا الوديدي، لإحياء أمسية رمضانية متميزة تشدو فيها بأجمل أغانيها، على خشبة المسرح المكشوف، وذلك، اليوم الثلاثاء، 21 مايو، في تمام الساعة التاسعة مساء.
من المقرر أن تقدم دينا خلال الحفل مزيجا مختلفامن الغناء يجمع بين الفنون التقليدية، مثل السيرة الهلالية، والغناء الشعبي القديم مع الموسيقى الحديثة التي اشتهرت بتقديمها.
يذكر أن دينا الوديدي عملت مع فرقة الورشة منذ عام
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