قال الفنان شادى سرور، مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي" الطوق والأسورة" من إنتاج الفرقة يقدم خلال شهر رمضان المبارك على مسرح السلام بشارع القصر العيني، وذلك من يوم 11رمضان الموافق 16 مايو ولمدة 10 أيام. جدير بالذكر أن عرض "الطوق والأسورة " هو العرض الحائز علىجائزة أفضل عرض مسرحي عربي وذلك ضمن عروض المسار الثاني "عروض جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لعام ٢٠١٨" بمهرجان المسرح العربى، وهو أول عرض مصري يحصل على هذه الجائزة.
"الطوق و الأسورة" تدور أحداثه فى صعيد مصر حيث يصورالعرض معاناة الأسرة
كانت هذه تفاصيل خبر " الطوق والأسورة" على مسرح السلام ضمن برنامج عروض رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.