" الطوق والأسورة" على مسرح السلام ضمن برنامج عروض رمضان

قال الفنان شادى سرور، مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي" الطوق والأسورة" من إنتاج الفرقة يقدم خلال شهر رمضان المبارك على مسرح السلام بشارع القصر العيني، وذلك من يوم 11رمضان الموافق 16 مايو ولمدة 10 أيام. جدير بالذكر أن عرض "الطوق والأسورة " هو العرض الحائز على

جائزة أفضل عرض مسرحي عربي وذلك ضمن عروض المسار الثاني "عروض جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لعام ٢٠١٨" بمهرجان المسرح العربى، وهو أول عرض مصري يحصل على هذه الجائزة.

"الطوق و الأسورة" تدور أحداثه فى صعيد مصر حيث يصورالعرض معاناة الأسرة

الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيي الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل، إيمان حسين، فرح حاتم، نائل علي، غناء كرم مراد، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبدالمنعم، ومن إخراج ناصر عبدالمنعم.