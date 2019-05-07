كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زواج حمادة هلال عرفيا من أيتن عامر.. وخلاف بينه وبين شقيقه الأكبر في "ابن اصول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توالت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "ابن اصول"، لحمادة هلال الذي يجسد شخصية "هشام"، أنه شخص ثري للغاية لامتلاكه شركة ألماظ هو ووالدته بالإضافة إلى عدة محلات ذهب، ولكنه يعانى من طمع والده والذي يجسد دوره "أحمد حلاوة"، الذي انفصل عن والدة حمادة "سوزان نجم الدين" والذي تجسد شخصية "صولا" بسبب حبه للنساء.

وحدث خلاف بين "هشام" ووالدته "سوزان نجم الدين" بسبب تقدم العرسان لخطبتها وغيرة نجلها عليها بالاضافة الي خلاف حمادة هلال مع أخوه الكبير الذى كشف عما يمتلكه من حقد تجاهه لغناه الكبير حيث رأى أن كل غناه يعود إلى المحل الذى باعه والدهما له.

وظهر هشام "حمادة هلال" متزوج سرًا على مدار سنة من أيتن عامر، وأثناء وجوده معها أغلق تليفونه طويلاً مما تسبب فى أزمة كبيرة بينه وبين والدته (صولا) ويؤكد أن سبب إغلاق الهاتف هو وجوده بجانب صديقه في المستشفى.