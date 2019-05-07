كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريتا حرب بين التقديم والتمثيل في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تُطلّ ريتا حرب، بمُناسبة حلول الشهر الفضيل، من خلال برنامج فنيّ جديد يحمل عنوان "ليالي زمان".

يُشكلّ برنامج"ليالي زمان" عودة للعصر الذهبيّ للأغنية العربيّة وعودة لريتا لـ"قناة اليوم" بعد تقديمها في رمضان الماضي برنامجاً إجتماعياً مُباشراً على الهواء بعنوان"بدّي رأيك".

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تُعتبر كلّ حلقة من "ليالي زمان" مع ريتا، بمثابة تكريم لأصوات طبعت أسمائهم في تاريخ الموسيقى العربيّة، وذلك من خلال إستضافة نخبة من النجوم الشباب وبمُرافقة المايسترو إيلي العليا. وتستقبل ريتا من خلال هذا البرنامج أيضاً نجوم من أهل الدراما والوجوه الإعلاميّة.

يُذكر أنّ "ليالي زمان" يُعرض عبر "قناة اليوم" باقة ألفا بتمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت السعوديّة وبيروت.

من جهة أخرى، تُطلّ ريتا في السباق الرمضانيّ من خلال مُسلسلي "بروفا" من إنتاج شركة "إيغل فيلمز" وإخراج رشا شربتجي و"آخر الليل" من إنتاج شركة "الصدى للإنتاج الفنيّ" وإخراج أسامة الحمد.