كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صناع "قابيل" يقعون في خطأ يخص اسم أحد ضيوف الشرف (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع صناع مسلسل "قابيل" المشارك ضمن دراما شهر رمضان الجاري، في خطأ ضمن تتر العمل المعروض عبر قناة mbc مصر الفضائية، تحديداً في اسم أحد ضيوف الشرف الفنان ضياء عبد الخالق، واستبداله باسم "ضياء عبد الخالد" مما أثار التساؤلات في الساعات الأخيرة.

"قابيل" من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج كريم الشناوي، ومن بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد فراج، أحمد كمال، عارف عبد الرسول، حسن شتا، بسنت شوقي، روزالين البيه، وعدد كبير من ضيوف الشرف.