الفنانة مايان السيد مع صديقاتها في صلاة «التراويح».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية الشابة مايان السيد جمهوره في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

مايان ظهرت في الصور مع صديقاتها وأفراد عائلتها بعد صلاة التراويح، حيث كانت ترتدي «الإسدال»، وهنأت جمهورها بقدوم الشهر الكريم من خلال تعليق لها.

الفنانة الشابة تلقت عدد كبير من تعليقات جمهورها الذي أعجب بملابسها المحتشمة التي تتلاءم مع الشهر الكريم.

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مايان السيد تنافس في شهر رمضان من خلال مسلسل «فكرة بمليون جنيه»، مع الفنان علي ربيع وصلاح عبدالله وصابرين وسهر الصايغ.

كما تشارك في مسلسل «زودياك»، مع هند عبدالحليم، ومي الغيطي، وأحمد خالد صالح، وعدد من النجوم.

مايان السيد من مواليد عام 1997، تدرس السينما في الجامعة الأمريكية، بدأت العمل الفني عام 2016، ولفتت إليها الأنظار من خلال مسلسل «ظل الرئيس»، مع الفنان ياسر جلال، حيث قدمت دور ابنته.

الفنانة الشابة شاركت أيضا في فيلم «حرب كرموز»، مع الفنان أمير كرارة وغادة عبدالرازق وعدد كبير من النجوم، وحقق العمل نجاحا كبيرا، وشاركت أيضا في مسلسل «الأب الروحي»، ومسلسل «كأنه إمبارح».