عمرو أديب يُشيد بـ”خمسة ونص” من اللحظة الأولى لإنطلاقه

مع إنطلاق الموسم الرمضانيّ وبدء عرض المُسلسلات التلفزيونيّة، نشر الإعلاميّ عمرو أديب عبر صفحته الخاصّة على “تويتر” تغريدة خاصّة بمُسلسل “خمسة ونصف” حيث أشاد بنجوم العمل وتمثيلهم وأدائهم العالي، كما نوّه بشارة المُسلسل وبالنجمة شيرين.

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وقد جاء في التغريدة: “إنطباعات أولى عن المُسلسلات زيّ كلّ سنة فيه مُسلسل لبنانيّ على أم بي سي فور إسمه خمسة ونصف. من الحلقة الأولى الإيقاع رهيب التمثيل راقي الإخراج متميز. إيه تمثيل نادين نجيم ده وإيه أغنية المقدمة بتاعت شيرين ولازم تقف عند أداء قصي خولي. فيه طفرة واضحة في الدراما اللبنانيّة”.

ويستكمل فريق العمل تصوير المسلسل وهو من تأليف ايمان السعيد، وإخراج فيليب اسمر، ويشارك في بطولته نادين نجيم وقصي خولي ومعتصم النهار، ونخبة من نجوم التمثيل بين لبنان وسوريا ابرزهم رفيق علي احمد ورولا حمادة وغيرهم. انتاج شركة الصبّاح للاعلام.

اما شارة المسلسل باللهجة اللبنانية اللبنانية بصوت النجمة شيرين عبد الوهاب بعنوان “يا بتفكر يا بتحس” وهي من كلمات علي المولى، الحان صلاح الكردي وتوزيع جيمي حداد.