كاريس بشار تقع بخطأ فادح في "سلاسل دهب".. إليكِ السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأت الحلقة الأولى من مسلسل "سلاسل دهب" من بطولة بسام كوسا وكاريس بشار وديما بياعة، وشهدت إرسال "مهيوب" لزوجتيه الاثنتين، أوراق طلاقهما مع ورقة بيع بيوتهما.

ووقع القائمون على مسلسل "سلاسل دهب" بخطأ، حيث ظهر وشم كاريس بشار وهو كلمة باللغة الإنجليزية "Free" وتعني حرية، وهذا لم يكن متعارفًا عليه في حقبة الاحتلال العثماني.

المسلسل من تأليف وسيناريو وحوار سيف رضا حامد، وإخراج إياد نحّاس، ويؤدي بطولة العمل الدرامي ترسانة من الممثلين السوريين، وعلى رأسهم بسّام كوسا وكاريس بشّار وديما بيّاعة وشكران مرتجى وجيني إسبر وعبد الهادي الصبّاغ وسحر فوزي وسعد مينة.

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تدور الأحداث في زمن الاحتلال العثماني بشكل عام، وتتناول شخصية صائغ الذهب "مهيوب"، وهو رجل محتال اعتاد أن يتخذ من مهنته واجهة ليصطاد من خلالها نساء الطبقة البرجوازية ليقعن في شباكه، فيتزوجهن ليجد طريقة لسلب أملاكهن بأساليب مشوقة وصادمة ومن ثم يطلقهن.

وسيصطدم "مهيوب" في الحلقات القادمة بمن تقف ندًا في وجهه، ليبدأ صراع يشمل الحارة كلها، بين الحق والانتقام، والتنافس في المكر والدهاء والخديعة.