عمرو أديب: أكره النساء.. ولهذا السبب حاول أحمد الفيشاوي الاعتداء عليَ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّ الإعلامي المصري عمرو أديب على اتهامه بالتحامل على النساء في برنامجه، ومهاجمته لهن بشكل مستمر والتحيز للرجل على حسابهن، معلقًا: "أنا بكره النساء بكرهم".

وتحدث أديب في تصريحات تلفزيونية عن أجمل صفة في زوجته الإعلامية المصرية لميس الحديدي، قائلاً: "المواجهة، أي أنها شخصية قوية ولا تخشى من مواجهة أي شيء".

وكشف عن سبب محاولة الفنان المصري أحمد الفيشاوي ضربه، قائلاً: "لم يكن بالعقلية الجيدة، بس المفروض أحمد الفيشاوي أنا الّي مربيه"، وذلك بعد أن قام أديب بتوبيخه على تصرفه غير اللائق في مهرجان الجونة وصدور لفظ خارج منه عند عرض فيلمه "الشيخ جاكسون".

ونفى عمرو أديب تمامًا ما تردد بشأن امتلاكه ميزانية عالية للدفع لضيوفه الفنانين، معلقًا: "غير صحيح والبرنامج ده مش قايم على الضيوف".

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وقال إن سر النجومية في الإعلام هو أن يكون الاعلامي ذا شخصية ليس لها مثيل، مشيرًا إلى أنه يتعمد عدم قراءه التعليقات لكي يجنب نفسه أي مضايقة، معلقًا "مبحبش أنكد على نفسي".

وأكد أديب أنه المذيع الأغلى في الوطن العربي دون منافس، نظرًا لعمله في هذا المجال منذ سنوات طويلة وقدرته على الاستمرار.