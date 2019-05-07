نجاة محمد رمضان وأسرته من الموت في "زلزال"

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "زلزال" بطولة الفنان محمد رمضان أحداثا مثيرة.



بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "زلزال" لمحمد رمضان، الذي يجسد شخصية "حربي" بعودته من الخليج بعد سنوات من الغربة جمع فيها الأموال ليلتقي بأسرته.

واستقبلته زوجته "فهيمة"، الفنانة نسرين أمين وأولاده الثلاث، حيث ذهب بعدها لـ"خليل كتخا" ماجد المصري وتسديده للقسط النهائي للمنزل الذي يعيش فيه.

توجه "حربي" بعد يوم واحد من عودته من السفر إلى ماجد المصري، والذي يجسد دور "خليل بيه" مالك المنزل الذي كان قد اشتراه بالتقسيط منذ سنوات لدفع آخر قسط للمنزل، إلا أن "خليل" تعمد عدم إعطائه وصل أمانة يضمن حقه في القسط الأخير وماطله.

وبينما كان يجلس محمد رمضان "حربي" مع زوجته "نسرين أمين "لتناول وجبة العشاء يحدث زلزال وتتساقط أجزاء من المنزل فوقهما لينهار المنزل تدريجيا وتكتب لهم النجاة.



"زلزال" من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، من بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، أحمد صيام.

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