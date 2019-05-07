"نورت يا رمضان" أحدث أغاني المطرب لؤي العبد

القاهرة - لايف ستايل طرح المطرب لؤي العبد، أغنيته الجديدة "نورت يا رمضان"، والتي صورها بطريقة الفيديو كليب، عبر قناته الخاصة على يوتيوب. الأغنية قدمها في شكل موسيقي مبهج، بعد أن طرح العام الماضي أغنيته "وحوي يا وحوي"، والتي لاقت استحسانا كبيرا عند الجمهور المصري والعربي. "نورت يا رمضان" من كلمات محمود شوقي وألحان ياسر نور وتوزيع عمرو عبدالفتاح وميكس وماستر ماهر صلاح. قد يهمك أيضاً :

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