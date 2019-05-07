شكرا لقرائتكم خبر عن "البرنسيسة بيسة" الحلقة الأولى.. مى عز الدين طبالة تفسد فرح بالحارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "البرنسيسة بيسة" داخل منزل بسيط بإحدى الحارات الشعبية، واحتفالية عيد ميلاد الطفلة بيسة، ويظهر والدها أحمد فتحى بخيل جداً، فأحضر أصغر حجم من التورتة، كما أنه لم يستعمل المراوح رغم حرارة الجو الشديدة وشكوة الضيوف من ذلك، وفور نزول بيسة مع خالتها "سماح" – ايمان السيد – للتسوق من الحارة تتفاجأ بانهيار المنزل بالكامل وفقدانها كل عائلتها، بعدما قرر فتحى تشغيل المروحة واهتزاز المنزل وسقوطه.

تنتقل بيسة لمنزل خالتها وزوجها "مرعى" – حجاج عبد العظيم الذى يعمل سائق تاكسى ولكنه يعانى من قلة العمل ويدخل فى مشاحنات مع زوجته سماح طول الوقت ولكن تنصحه بيسة بالسعى والابلاغ عن أى سائق يأتى المنطقة وهو ليس منها، وكبرت "بيسة" - مى عز الدين، وأصبت تتولى مصاريف المنزل، حيث تعمل طبالة فى فرقة أفراح إلا أنها دائماً ما تتسبب فى مشاكل حيث أفسدت فرح بالحارة وانقلب بشجار بين العريس والعروس.

تظهر "شويكار" – بوسى وهى سيدة غنية تعيش فى فيلا، وتستقبل المحامى سامى مغاورى بسبب قضية أرض المدرسة التى تمتلكها، وتحكم المحكمة لصالح الخصم والمحامى الخاص به سليمان عيد وبمجرد النطق بالحكم توفى الشخص الطرف الثانى فى القضية من شدة الفرحة بحصوله على حقه فى أرض المدرسة ويتم البحث عن الورثة للتفاوض معهم، وتنتهى الحلقة بابلاغ بيسة أن جدتها "سكسكة" خرجت من السجن بعفو صحى.

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"مسلسل البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى ومشاركة أوس أوس وأحمد فتحى كضيوف شرف.