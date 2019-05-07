أكشن محمد رمضان وتسامح نجوى كرم وذكريات الهضبة.. إعلانات رمضان "تُفرح" المشاهد العربي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انطلق مدفع إفطار أول أيام شهر رمضان، ومعه بدأت شركات الهواتف المحمولة، المنافسة بنجوم الصف الأول في عرض إعلاناتها السنوية، حيث استقطبت النجوم عمرو دياب، وتامر حسني ونانسي عجرم، ومحمد رمضان وفاندام، وشيرين عبدالوهاب ونجوى كرم.

ودخل النجوم في مقارنة بين الجمهور على شقين؛ الأول بين النجوم المتنافسين، محمد رمضان، وعمرو دياب، وتامر حسني، والثاني بين شركات المحمول الثلاث في مصر.

ذكريات عمرو دياب

أطل الهضبة عمرو دياب، على جمهوره من خلال إعلان لإحدى شركات الهواتف المحمولة، وبدأ بمشهد من إحدى حفلاته الغنائية التي حضر فيها جمهور غفير، ثم استعاد "عمرو" ذكرياته في مراحل الطفولة والمراهقة والشباب.

وشارك في الإعلان، عدد من النجوم بعضهم جمعته بالهضبة أفلامًا، وبعضهم حفلات، وهم: أشرف عبدالباقي، عزت أبوعوف، سوسن بدر، أحمد فهمي، غادة عادل، منة شلبي، ريهام عبدالغفور، أحمد مالك، إضافة إلى دينا الشربيني، التي ظهرت معه للمرة الأولى، في عمل فني، ولم تتجاوز مدة الإعلان 3 دقائق، شجع فيها على لقاء الأهل والأحبة والأصدقاء.

بهجة تامر ونانسي

ظهر النجم المصري تامر حسني، برفقة المطربة اللبنانية نانسي عجرم، في "إعلان"، غلب عليه أجواء البهجة والفرح، حيث شجّع على المشاركة في المناسبات ومنها أعياد الميلاد والأفراح واستقبال مولود جديد.

وضمّ الإعلان ظهورًا خاصًا للفنان مصطفى هريدي، الذي سبق له التعاون مع تامر حسني في فيلم "عمر وسلمى".

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"أكشن" محمد رمضان وفان دام

فاجأ الفنان المصري محمد رمضان، جمهوره بتحدي الممثل العالمي "جون كلود فان دام"، في أحداث إعلان لإحدى شركات الهاتف المحمول، وحمل اسم "اللهو الخفي"، حثّ فيه الجمهور على تجنب العراك واستبداله بالحديث عبر الشبكة.

وجرت أحداث الإعلان على طريقة "الأكشن"، في 3 أماكن مختلفة تصارع فيها النجمان، داخل مقهى شعبي، وحلبة مصارعة، ومكان أقرب للغرب الأمريكي حيث ظهرا كراعيي بقر.

شيرين ونجوى في رحلة تسامح

الأخلاق والتربية الصالحة هما السلاح القوي لنجوى كرم التي ظهرت بدور الفتاة المسيحية بجانب صديقتها المسلمة شيرين عبدالوهاب، حيث خاطبتا منذ نعومة أظفارهما الفكر التكفيري وصرختا: "أنا مسلمة وكلّ ضربة في كنيسة تكسر ظهري"، لتكمل الأخرى: "مسيحية وكل رصاصة في مسجد تحفر صدري، وفيها الوقوف في وجه الحقد والكراهية: "لن نتفارق نبقى رفاق، فالدين تمام الأخلاق".

وبهذا الإعلان تستمر شركة الاتصالات السعودية في حملتها الرمضانية الراعية لمكافحة الإرهاب، متمثلًا في هجومي #نيوزيلندا و #سري لانكا، وجاء الإعلان بعنوان "الدين تمام الأخلاق"، وحملت الأغنية توقيع هبة مشاري حمادة، "كلمات"، وألحان بشار الشطي وإخراج سمير عبود.