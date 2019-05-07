شكرا لقرائتكم خبر عن "من المزيكا للتمثيل".. أسامة الهادى "صديق سوء" فى "لمس أكتاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض المطرب أسامة الهادى أولى تجاربه الدرامية فى عالم التمثيل بمشاركته فى مسلسل "لمس أكتاف" من بطولة الفنان ياسر جلال، والذى يعرض حصريًا عبر شاشة قناة cbc.

أسامة الذى يعرف بكونه من أبرز الأصوات في مجال الأندرجراوند والموسيقى البديلة فى مصر، وحقق نجاحًا جماهيريًّا بأول ألبوماته "يومًا ما هطير" منذ سنتين، واشتهر بأغنيات "الرد مبيوصلش ليه" و"متأكدة" و"الشمس مش بعيدة" يقدم خلال المسلسل شخصية "مروان" التى تلعب دورًا محوريًا فى احداثه من الحلقة الأولى، حيث يجسد بها صديق ابن البطل ولكنه من أصحاب السوء الذين يجرونه لعالم المخدرات.

ويخلع أسامة عباءة الغناء مؤقتًا ويستمر فى مشواره التمثيلي، بعد خوضه بداية غوصه فى غمار الدراما التلفزينية فى عدة أعمال كبرى وناجحة، منها مسلسل "الطوفان" وآخرها مسلسل "الأب الروحى"، كما يظهر خلال السباق الرمضانى أيضًا ضمن أحداث مسلسل "كلبش 3"، بينما يكمن دوره الأكبر خلال "لمس أكتاف" الذى يقوم ببطولته ياسر جلال، ويقدم خلال شخصية المصارع أدهم عبد الجابر الذى يضطر لاعتزال الرياضة بعد إصابته، وبمشاركة كل من فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، وإيمان العاصى، بجانب كرم جابر، سمر مرسى، محمد عز، هبة عبد الغنى، خالد كمال وكارولين خليل إضافة إلى كل من هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، وشريف الدسوقى، ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، ومن إنتاج شركة سينرجى.



مشهد من الحلقة الأولى

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