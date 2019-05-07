شكرا لقرائتكم خبر عن بكلمات حزن ووجع.. نجوم الفن ينعون محسنة توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رحلت الفنانة محسنة توفيق عن عالمنا فى أول أيام شهر رمضان المبارك، عن عمر يناهز الـ80 عامًا، وذلك داخل منزلها بعد تعرضها لأزمة صحية، وحرص عدد من نجوم الفن على نعى الفنانة القدير .

وكتبت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها على "انستجرام"، قائلة: "وداعاً ماما أنيسة الله يرحمها رحمه واسعة لا حدود لها"، كما نعتها الفنانة منة شلبى قائلة:" مع السلامة يا بهية يا حلوة يا للى كلك طيبة وموهبة وصدق. ربنا يرحمك بقدر ما أعطيتينا وعلمتينا محسنة توفيق".

فيما قالت الفنانة ندى بسيونى، " وداعا بهية وداعا الفنانة القديرة الراقية على المستوى الإنساني وأعمالها الفنية محسنة توفيق، رحمة الله عليها البقاء والدوام لله".

ونعى الفنان آسر ياسين، بكلمات كلها حزن الفنانة محسنة توفيق، قائلا:" كنت بموت فيها في ليالي الحلمية..وفي كل عمل أدته بإخلاص وحب شديد. ألف رحمة ونور عليكي يا أستاذة يا فنانة يا مُحِبة وعاشقة لوطنك".

وكتب الفنان محمود البزاوى، قائلا: " خبر محزن برحيل العظيمة محسنه توفيق .. على رأي محسنة توفيق في دور بهيه في فيلم العصفور "حصوه في عين اللي مايقول لكوا جاتكوا نيلة" فعلا جاتنا نيله ماشبعناش منك كفايه لف وحمه و نور عليكى يا استاذة محسنة توفيق".

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ونعت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها على تويتر، الفنانة الراحلة محسنة توفيق، وكتبت رانيا قائلة: "إنا لله وإنا اليه راجعون، وفاة الفنانة القديرة والعظيمة محسنة توفيق"



آسر ياسين



إلهام شاهين



رانيا يوسف



محمود البزاوى



منة شلبى