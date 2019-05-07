شكرا لقرائتكم خبر عن كريم أبو زيد ينتهى من تصوير مشاهده فى "ابن اصول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان كريم أبو زيد من تصوير مشاهده بالكامل فى مسلسل "ابن أصول" الذى يخوض به السباق الرمضاني حالياً، حيث انتهى من آخر مشاهده نهاية الأسبوع الماضى.

مسلسل "ابن أصول" من بطولة حمادة هلال وتأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد بكير، إنتاج شركة سنيرجى، ويشارك حمادة هلال العديد من النجوم منهم سوزان نجم الدين، أيتن عامر، هبة حسن، محمد نجاتى، رانيا منصور، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلى، أحمد كرارة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مع وجود بعض مشاهد الكوميديا.