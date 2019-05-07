شكرا لقرائتكم خبر عن كريم أبو زيد ينتهى من تصوير مشاهده فى "ابن اصول" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان كريم أبو زيد من تصوير مشاهده بالكامل فى مسلسل "ابن أصول" الذى يخوض به السباق الرمضاني حالياً، حيث انتهى من آخر مشاهده نهاية الأسبوع الماضى.
مسلسل "ابن أصول" من بطولة حمادة هلال وتأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد بكير، إنتاج شركة سنيرجى، ويشارك حمادة هلال العديد من النجوم منهم سوزان نجم الدين، أيتن عامر، هبة حسن، محمد نجاتى، رانيا منصور، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلى، أحمد كرارة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مع وجود بعض مشاهد الكوميديا.
كانت هذه تفاصيل خبر كريم أبو زيد ينتهى من تصوير مشاهده فى "ابن اصول" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.