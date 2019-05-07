شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الراحلة محسنة توفيق من مسجد السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت منذ قليل صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة محسنة توفيق في مسجد السيدة نفيسة، وحرص على الحضور وتشييع الجثمان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

الراحلة حصلت على درجة البكالوريوس فى الزراعة عام 1968، وتميزت بدور "بهية" فى فيلم العصفور من إخراج يوسف شاهين، وأصبحت "بهية" رمزًا للوطنية ورمزًا لمصر، لتجسد فى نهاية الفيلم بصرختها لأ، حنحارب لأ، حنحارب رغبة الشعب المصرى فى النضال بعد تنحّى جمال عبد الناصر عن الحكم.

واشتهرت بهية من خلال كلمات أحمد فؤاد نجم فى أغنية الفيلم (مصر يمة، يا بهية). فى فبراير من عام 1967 حصلت على وسام العلوم والفنون من جمال عبد الناصر، وفى عام 2013 بجائزة الدولة التقديرية عن مجمل أعمالها الفنية وكان آخر ظهور لها فى مهرجان أسوان لسينما المرأة حيث تم تكريمها.

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