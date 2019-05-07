شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى ينعى الفنانة القديرة محسنة توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنعي إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي ببالغ الحزن و الأسى الفنانة الكبيرة " محسنة توفيق" التي رحلت أمس الاثنين بعد حياة فنية مليئة بالأعمال المميزة سواء الدرامية أوالسينمائية أوالمسرحية وأسكن الله الراحلة فسيح جناته، وألهم أهلها و محبيها الصبر و السلوان .

يذكر أن الراحلة حصلت على درجة البكالوريوس فى الزراعة عام 1968، وتميزت بدور "بهية" فى فيلم العصفور من إخراج يوسف شاهين، وأصبحت "بهية" رمزًا للوطنية ورمزًا لمصر، لتجسد فى نهاية الفيلم بصرختها لأ، حنحارب لأ، حنحارب رغبة الشعب المصرى فى النضال بعد تنحّى جمال عبد الناصر عن الحكم.

واشتهرت بهية من خلال كلمات أحمد فؤاد نجم فى أغنية الفيلم (مصر يمة، يا بهية). فى فبراير من عام 1967 حصلت على وسام العلوم والفنون من جمال عبد الناصر، وفى عام 2013 بجائزة الدولة التقديرية عن مجمل أعمالها الفنية وكان آخر ظهور لها فى مهرجان أسوان لسينما المرأة حيث تم تكريمها.