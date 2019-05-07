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عاصى الحلانى يطرح دعاء جديدا بمناسبة شهر رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان عاصى الحلانى دعاء جديدا "ربى" بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والدعاء من كلمات نزار فرانسيس، وبعد طرح الدعاء تلقى عاصى الحلانى رسائل من قبل محبيه يهنئونه على الدعاء.

وقد أحيا المطرب عاصى الحلانى حفلا غنائيا فى مدينة شرم الشيخ، شهر أبريل الماضى وقدم عددا كبيرا من أغنياته الشهيرة.

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وطرح الفنان عاصى الحلانى فيديو كليب أغنية "شو بخاف عليكى" الأيام الماضية، وحققت الأغنية نسبة مشاهدات عالية منذ طرحها.

وأغنية "شو بخاف عليكى" من كلمات حسن عباس، وألحان باسم يحيى، وتوزيع سليمان دميان، وطارق مجدلانى، من إخراج عادل سرحان، وتم تصويرها فى المكسيك.

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