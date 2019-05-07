شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان الفنانة محسنة توفيق إلى مسجد السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل جثمان الفنانة الراحلة محسنة توفيق، منذ قليل، إلى مسجد السيدة نفيسة، استعدادا لإقامة صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر.

يذكر أن الراحلة حصلت على درجة البكالوريوس فى الزراعة عام 1968، وتميزت بدور "بهية" فى فيلم العصفور من إخراج يوسف شاهين، وأصبحت "بهية" رمزًا للوطنية ورمزًا لمصر، لتجسد فى نهاية الفيلم بصرختها لأ، حنحارب لأ، حنحارب رغبة الشعب المصرى فى النضال بعد تنحّى جمال عبد الناصر عن الحكم.

واشتهرت بهية من خلال كلمات أحمد فؤاد نجم فى أغنية الفيلم (مصر يمة، يا بهية)، وشقيقتها فضيلة مذيعة ببرامج الأطفال. فى فبراير من عام 1967 حصلت على وسام العلوم والفنون من جمال عبد الناصر، وفى عام 2013 بجائزة الدولة التقديرية عن مجمل أعمالها الفنية وكان آخر ظهور لها فى مهرجان أسوان لسينما المرأة حيث تم تكريمها.

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