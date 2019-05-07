نبيل الحلفاوي ينعي محسنة توفيق: "كانت ممن يدفعون الثمن ولا يتربحون"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نعى الفنان نبيل الحلفاوي، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، النجمة محسنة توفيق، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.
وعلق: "محسنة توفيق، خبر حزين، رحلت إحدى عمالقة المسرح القومي والفن، شلال أحاسيس ومشاعر وانفعالات، أطراف أعصابها فوق جلدها".
وتابع: "لا أذكر أني سمعت صوتها إلا متهدجا، ربما كان هذا سببا في خسارتنا للمساحة التي تليق بها، اختلفت أو اتفقت مع مواقفها، يكفي أنها كانت ممن يدفعون الثمن لا ممن يتربحون".
ورحلت الفنانة الكبيرة عن عالمنا عن عمر يناهز 79 عاما، بعدما شاركت في عدد من الأعمال التي لا تنسى أبرزها "العصفور"، "ليالي الحلمية".
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