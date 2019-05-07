بالصور.. تشييع جثمان الفنانة محسنة توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: تصوير- فريد قطب: شُيعت منذ قليل، جنازة الفنانة الكبيرة محسنة توفيق، من مسجد السيدة نفيسة. ولم يحضر الجنازة من الفنانين سوى الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين. محسنة توفيق من مواليد ديسمبر 1939، من أبرز أعمالها الفنية دور "بهية" في فيلم "العصفور"، ورحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

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