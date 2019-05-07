منى هلا تنعي محسنة توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

نعت الفنانة منى هلا، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، الفنانة الكبيرة محسنة توفيق، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

ونشرت "هلا" صورة للفنانة الراحلة، وبرفقتها الفنان جميل راتب، وعلقت: "ألف رحمة ونور، محسنة توفيق وجميل راتب من ميدان التحرير في الثورة 2011".

ورحلت النجمة الكبيرة عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز 79 عاما، وتشيع جنازتها عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.