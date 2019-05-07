أمير طعيمة يحيي ذكرى رياض الهمشري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أحيا الشاعر أمير طعيمة، عبر حسابه الرسمي بتويتر، ذكرى الملحن رياض الهمشري.
ونشر "أمير" صورة تجمعهما، وعلق: "فيه فرق ما بين جسم بيمشي وروح ما بتمشيش، الذكرى السنوية الـ 12 للأخ والصديق، الموسيقار رياض الهمشري، نسألكم الدعاء والفاتحة".
ورحل الموسيقار رياض الهمشري عن عالمنا في 7 مايو 2007، وتعاون خلال مسيرته الفنية مع عدد من كبار النجوم، أبرزهم مدحت صالح، علي الحجار، محمد فؤاد، محمد الحلو، شيرين، وآخرون.
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