أمير طعيمة يحيي ذكرى رياض الهمشري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيا الشاعر أمير طعيمة، عبر حسابه الرسمي بتويتر، ذكرى الملحن رياض الهمشري.

ونشر "أمير" صورة تجمعهما، وعلق: "فيه فرق ما بين جسم بيمشي وروح ما بتمشيش، الذكرى السنوية الـ 12 للأخ والصديق، الموسيقار رياض الهمشري، نسألكم الدعاء والفاتحة".

ورحل الموسيقار رياض الهمشري عن عالمنا في 7 مايو 2007، وتعاون خلال مسيرته الفنية مع عدد من كبار النجوم، أبرزهم مدحت صالح، علي الحجار، محمد فؤاد، محمد الحلو، شيرين، وآخرون.